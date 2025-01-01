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Відновлення аеропортів в Україні —  коли літатимуть зі Львова

1 січня 2025 06:57
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Відкриття аеропорту у Львові — коли українці знову зможуть літати
Літаки в аеропорту. Фото: УНІАН
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Закриття повітряного простору в Україні після початку повномасштабної війни стало викликом для авіаційної галузі. У той час як східні та південні аеропорти зазнали значних руйнувань, Львівський міжнародний аеропорт імені Данила Галицького залишається в порівняно кращому стані. Тому у суспільстві виникає запитання: коли відновляться польоти зі Львова?

В якому стані сьогодні українська авіація та які фактори впливають на відкриття аеропортів в Україні — про це і не тільки розповів в інтерв'ю Новини.LIVE авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

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Відновлення цивільної авіації в Україні залишається залежним від кількох ключових факторів: завершення бойових дій, відновлення інфраструктури та забезпечення міжнародної авіаційної безпеки.

Зі слів Храпчинського, сьогодні авіаційна галузь у не найкращому стані. Літаки не літають і їх не обслуговують, а програмне забезпечення, яке б мало працювати в аеропортах, потребує грошей.

"Оскільки цього всього немає, то потрібно думати, як реанімувати галузь. Для цього потрібно мати відповідні сертифікати, допуски та дозволи", — каже експерт.

Реанімація українських аеропортів

Аеропорти "Львів" та "Бориспіль" — подвійного призначення: як для військових, так і для цивільних. Але як тільки один з аеропортів запрацює, то він буде головною ціллю для РФ, щоб  нанести туди якомога більше ударів.

"Коли ми побачимо, що стратегічний потенціал російської федерації закінчиться, коли вони не зможуть запускати ракети, тоді можна казати, що, можливо, будуть відновлюватись авіасполучення. А зараз відновлювати цивільну авіацію проблематично — через те що у нас немає достатньої кількості протиповітряної оборони", — наголошує Храпчинський.

F-16 — протиповітряна оборона України

Авіаційний експерт додає, в Україні немає достатньої кількості винищувачів F-16, щоб відновити навіть вантажні перевезення, не те щоб цивільну авіацію.

"Умовно літак із 700 пасажирами на борту перебуває в повітряному просторі, починається активний масований обстріл крилатими ракетами.  Що повинен зробити такий літак? Або розвернутись і вилітати з України, або, наприклад, до цього літака мають бути приставлені два F-16, які будуть його прикривати", — наголошує Анатолій Храпчинський.

Як зазначає експерт, використовуючи винищувачі F-16 для цивільних польотів зі Львова, ми наражаємо на небезпеку інші регіони. 

"У нас недостатньо засобів протиповітряної оборони в Україні для того, щоб працювала цивільна авіація. Тому я проти відновлення польотів з України. Сьогодні ті винищувачі, які у нас є, мають виконувати своє точне призначення — берегти цивільне населення від ударів РФ", — каже Храпчинський.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка українська авіакомпанія запрацює під час війни.

Ми також писали, хто буде обслуговувати F-16 в Україні.

аеропорти Львів Україна літаки війна в Україні авіація

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09:37 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

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