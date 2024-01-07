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Известная сеть фастфудов во Львове обвинила РФ в краже бренда

7 января 2024 08:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия украла бренд известной сети фастфуда во Львове
Сотрудники сети фастфуда во Львове “Я Люблю Кебаб”. Фото: ilovekebab.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сеть быстрого питания "Я Люблю Кебаб" из Львова обвиняет российские предприятия в незаконном использовании своего торгового наименования и дизайна логотипа. В Белгороде открыт ресторан, использующий такое же название и логотип, как у украинской сети.

Об этом сообщает украинская сеть на своей странице в Instagram.

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В заявлении компании утверждается, что у них нет филиалов в России или Беларуси и что они не сотрудничают с организациями, связанными с финансированием военных действий. 

Руководитель маркетинга сети "Я Люблю Кебаб" Анастасия Штокало рассказала, что они узнали о случае незаконного использования их бренда в России от одной из клиенток и сразу опубликовали официальную реакцию в социальных сетях.

Штокало также подчеркнула, что компания не осведомлена о существовании своего заведения в России и не продавала франшизу для открытия там. Она уточнила, что при продаже франшизы заключается договор, который включает страну и точное местоположение заведения, и любые перемещения должны быть согласованы с головным офисом.

В настоящее время сеть из Львова стремится добиться закрытия страницы российского ресторана в Instagram и призывает своих подписчиков отправлять жалобы на эту страницу.

Я Люблю Кебаб
Страница российского кафе быстрого питания. Фото: скриншот
Я Люблю Кебаб
Страница украинского кафе быстрого питания. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве правоохранители через суд обязали предпринимателя снести незаконно построенные объекты на территории парка "Партизанская слава" и озера "Великое". Участок, на котором построили кафе, относится к природно-заповедному и водному фондам.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об очередной ликвидации российских оккупантов. Их отравили в кафе.

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