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Відома мережа фастфудів у Львові звинуватила РФ у крадіжці бренду

7 січня 2024 08:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія вкрала бренд відомої мережі фастфуду у Львові
Співробітники мережі фастфуду у Львові "Я люблю Кебаб". Фото: ilovekebab.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мережа швидкого харчування "Я Люблю Кебаб" зі Львова звинувачує російські підприємства у незаконному використанні свого торгового найменування та дизайну логотипа. У Білгороді відкрито ресторан, який використовує таку саму назву та логотип, як в української мережі.

Про це повідомляє українська мережа на своїй сторінці в Instagram.

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У заяві компанії стверджується, що вони не мають філій у Росії чи Білорусі і що вони не співпрацюють з організаціями, пов'язаними з фінансуванням військових дій.

Керівник маркетингу мережі "Я Люблю Кебаб" Анастасія Штокало розповіла, що вони дізналися про випадок незаконного використання їхнього бренду в Росії від однієї з клієнток й одразу опублікували офіційну реакцію у соціальних мережах.

Штокало також наголосила, що компанія не обізнана про існування свого закладу в Росії та не продавала франшизу для відкриття там. Вона уточнила, що під час продажу франшизи укладається договір, який включає країну та точне місце розташування закладу, та будь-які переміщення мають бути узгоджені з головним офісом.

Наразі мережа зі Львова прагне домогтися закриття сторінки російського ресторану в Instagram і закликає своїх підписників надсилати скарги на цю сторінку.

Я люблю Кебаб
Сторінка російського кафе швидкого харчування. Фото: скриншот
Я Люблю Кебаб
Сторінка українського кафе швидкого харчування. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці через суд зобов'язали підприємця знести незаконно збудовані об'єкти на території парку "Партизанська слава" та озера "Велике". Ділянка, на якій побудували кафе, відноситься до природно-заповідного та водного фондів.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров розповів про чергову ліквідацію російських окупантів. Їх отруїли у кафе.

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