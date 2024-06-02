Известная телеведущая погибла в результате пожара во Львове

Любовь Янас. Фото: ZAXID.NET

В пятницу вечером, 31 мая, произошло трагическое событие во Львове. В результате пожара в квартире многоэтажного дома погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения и театровед Любовь Янас.

Об этом сообщили ее коллеги, в воскресенье, 2 июня, пишут ZAXID.NET.

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"Еще одна потеря... Сегодня ночью погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед, педагог, друг и поклонница нашего театра", — сказала актриса творческой мастерской "Театр в корзине" и заслуженная артистка Украины Лидия Данильчук.

Данильчук уточнила, что Янас погибла в результате пожара в своей квартире.

По информации ГСЧС Львовской области, около 21:00 загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Панча, 10. Когда пожарные прибыли на место, из квартиры уже выбивалось пламя, а лестничная клетка была заполнена дымом. На месте пожара было обнаружено тело 63-летней владелицы квартиры. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ранее мы сообщали, что на штрафстоянке в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорело почти 30 автомобилей.

В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь поднялся на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.