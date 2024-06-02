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Відома телеведуча загинула внаслідок пожежі у Львові

2 червня 2024 14:36
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Відома телеведуча загинула внаслідок пожежі у Львові
Любов Янас. Фото: ZAXID.NET
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У п'ятницю ввечері, 31 травня, сталася трагічна подія у Львові. Внаслідок пожежі в квартирі багатоповерхового будинку загинула відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення та театрознавиця Любов Янас.

Про це повідомили її колеги, у неділю, 2 червня, пишк ZAXID.NET.

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"Ще одна втрата... Сьогодні вночі загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", — сказала акторка творчої майстерні "Театр у кошику" та заслужена артистка України Лідія Данильчук.

Данильчук уточнила, що Янас загинула внаслідок пожежі у своїй квартирі.

За інформацією ДСНС Львівщини, близько 21:00 загорілася квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вул. Панча, 10. Коли пожежники прибули на місце, з квартири вже вибивалось полум'я, а сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі було знайдено тіло 63-річної власниці квартири. Причину займання встановлюють фахівці.

Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів. 

У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.

смерть
пожежа
Львів
телебачення

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