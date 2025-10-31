Видео
Україна
Видео

Отсрочки с 1 ноября — в ТЦК Львова сделали объявление

Отсрочки с 1 ноября — в ТЦК Львова сделали объявление

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 21:25
обновлено: 21:25
Отсрочка от мобилизации - как получить в ноябре
Военнослужащие ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

С 1 ноября украинцы могут оформлять или продлевать отсрочку от мобилизации онлайн через приложение "Резерв+". В территориальных центрах комплектования (ТЦК) призывают пользоваться именно этим сервисом, чтобы избежать перегрузки центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил начальник административного отделения Галицко-Франковского районного ТЦК Сергей Инфимовский в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Отсрочка от мобилизации онлайн

По словам Инфимовского, отныне прием документов от заявителей осуществляют ЦНАПы, а рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении или отказе в отсрочке происходит на уровне комиссий при ТЦК.

Инфимовский пояснил, что ЦПАУ проверяют принадлежность документов через государственные цифровые ресурсы, в частности сервис "Дія".

В то же время он напомнил, что ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается непосредственно на заявителя, согласно постановлению Кабинета Министров.

Напомним, что в сервисе "Резерв+" появилась возможность платить штрафы за девять типов нарушений правил воинского учета. При этом мужчинам предоставляется только 20 дней, чтобы осуществить оплату.

Ранее сообщалось, что даже после уплаты штрафа отдельные категории мужчин будут оставаться в розыске ТЦК.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП Резерв+
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
