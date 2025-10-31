Відео
Україна
Відстрочки з 1 листопада — у ТЦК Львова зробили оголошення

Дата публікації: 31 жовтня 2025 21:25
Оновлено: 21:25
Відстрочка від мобілізації - як отримати у листопаді
Військовослужбовці ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

З 1 листопада українці можуть оформлювати або продовжувати відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок "Резерв+". У територіальних центрах комплектування (ТЦК) закликають користуватися саме цим сервісом, аби уникнути перевантаження центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Про це повідомив начальник адміністративного відділення Галицько-Франківського районного ТЦК Сергій Інфімовський у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Відстрочка від мобілізації онлайн

За словами Інфімовського, відтепер прийом документів від заявників здійснюють ЦНАПи, а розгляд заяв та ухвалення рішень про надання або відмову у відстрочці відбувається на рівні комісій при ТЦК.

Інфімовський пояснив, що ЦНАПи перевіряють належність документів через державні цифрові ресурси, зокрема сервіс "Дія".

Водночас він нагадав, що відповідальність за достовірність наданих документів покладається безпосередньо на заявника, відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що у сервісі "Резерв+" з’явилася можливість сплачувати штрафи за дев’ять типів порушень правил військового обліку. При цьому чоловікам надається лише 20 днів, щоб здійснити оплату.

Раніше повідомлялося, що навіть після сплати штрафу окремі категорії чоловіків залишатимуться в розшуку ТЦК.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
