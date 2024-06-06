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Война между Россией и НАТО — что об этом думают во Львове

6 июня 2024 16:58
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Марта Байдака
Журналист
Россия может напасть на НАТО — что об этом думают во Львове
Площадь Соборная во Львове сегодня, 6 июня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

С начала июня в мировых СМИ распространяется информация о возможной войне России со странами НАТО. В частности, в случае войны Альянс уже сейчас разрабатывает несколько сухопутных коридоров.

Будет ли война между Россией и НАТО

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, верят ли они в войну между Россией и странами НАТО. Большинство опрошенных говорят, что от лидера РФ можно ожидать чего угодно, поэтому не исключают предстоящей великой войны. Но есть и те, кто убежден, что Россия только манипулирует странами НАТО, но не решится напасть.

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"Все может быть. Поскольку Путин думал, что Украину завоюет, поэтому он может пойти и на НАТО", — отмечает женщина.

"Не верю в такую войну. Я считаю, что страны НАТО сильнее и они такого не допустят", — говорит парень.

"Я думаю, что такой войны не будет, потому что никто из стран НАТО на такое не согласится", — делится мнением львовянка.

Добавим, в случае, если силы НАТО при входе из Нидерландов подвергнутся российским бомбардировкам или россияне разрушат североевропейские порты, Альянс переключит внимание на порты в Италии, Греции и Турции. Также есть планы по транспортировке войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию для достижения восточного фланга Альянса.

Напомним, мы ранее писали, что известно о сухопутных коридорах, которые разрабатывает НАТО.

Мы также писали, почему помощь НАТО не может задерживаться.

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