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Війна між Росією та НАТО — що про це думають у Львові

6 червня 2024 16:58
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Марта Байдака
Журналіст
Росія може напасти на НАТО — що про це думають у Львові
Площа Соборна у Львові сьогодні, 6 червня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Від початку червня у світових ЗМІ шириться інформація про можливу війну Росії з країнами НАТО. Зокрема, у разі війни Альянс вже зараз розробляє кілька сухопутних коридорів. Якщо РФ вторгнеться на територію НАТО, війська США перекинуть до порту Роттердам, а потім відправлять на схід.

Чи буде війна між Росією та НАТО

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи вірять вони у війну між Росією та країнами НАТО. Більшість опитаних кажуть, від лідера РФ можна очікувати будь-чого, тому не відкидають майбутньої великої війни. Але є і ті, які переконанні, що Росія тільки маніпулює країнами НАТО, але не наважиться напасти. 

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"Все може бути. Через те, що Путін думав, що Україну завоює, тому він може піти й на НАТО", — зазначає жінка.

"Не вірю у таку війну. Я вважаю, що країни НАТО сильніші й вони такого не допустять", — каже хлопець.

"Я думаю, що такої війни не буде, тому що ніхто з країн НАТО на таке не погодиться", — ділиться думками львів'янка.

Додамо, у  разі, якщо сили НАТО під час входу з Нідерландів зазнають російських бомбардувань або росіяни зруйнують північноєвропейські порти, то є плани щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію для досягнення східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, ми раніше писали, що відомо про сухопутні коридори, які розробляє НАТО

Ми також писали, чому допомога від НАТО не може затримуватись.

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