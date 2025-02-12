Львовскому военному отказали в увольнении для ухода за матерью

Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

На Львовщине старший лейтенант ВСУ подал в суд на свою воинскую часть. Командиры ненадлежащим образом рассмотрели его рапорт о необходимости ухода за матерью.

Информация об этом судебном заседании содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военный заявил на суде, что его часть игнорировала ходатайство об увольнении со службы для ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности. Истец обратился во Львовский окружной админсуд, утверждая, что его рапорт не был рассмотрен должным образом.

Судья установила, что воинская часть пренебрегала своими обязанностями, ссылаясь на изменения в законодательство, которые вступили в действие после подачи рапорта. Суд подчеркнул, что поскольку ходатайство было подано до внесения изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", его следует рассматривать в соответствии с действующим в то время законодательством.

Что решит суд

Учитывая вышеизложенное, суд постановил обязать воинскую часть пересмотреть рапорт старшего лейтенанта с учетом нормы права, действовавшей на момент его подачи.

Напомним, в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, который осенью ругался на полицейских и работников ТЦК во время проверки документов.

Также военнослужащий самовольно оставил часть и не вернулся на службу. Во время задержания он бросил в правоохранителей фугасную мину. В результате этого состоялось судебное заседание.