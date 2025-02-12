Львівському військовому відмовили у звільнення задля догляду за матір'ю

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

На Львівщині старший лейтенант ЗСУ подав до суду на свою військову частину. Командири неналежним чином розглянули його рапорт про необхідність догляду за матір'ю.

Інформація про це судове засідання міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовий заявив на суді, що його частина ігнорувала клопотання про звільнення зі служби задля догляду за матір’ю, яка має другу групу інвалідності. Позивач звернувся до Львівського окружного адмінсуду, стверджуючи, що його рапорт не був розглянутий належним чином.

Суддя встановила, що військова частина нехтувала своїми обов'язками, посилаючись на зміни до законодавства, які вступили в дію після подання рапорту. Суд підкреслив, що оскільки клопотання було подане до внесення змін до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», його слід розглядати відповідно до чинного на той час законодавства.

Що виріши суд

Зважаючи на вищевикладене, суд постановив зобов'язати військову частину переглянути рапорт старшого лейтенанта з урахуванням норми права, яка діяла на момент його подання.

Нагадаємо, у Києві суд розглянув справу чоловіка, який восени лаявся на поліцейських та працівників ТЦК під час перевірки документів.

Також військовослужбовець самовільно залишив частину та не повернувся на службу. Під час затримання він кинув у правоохоронців фугасну міну. Внаслідок цього відбулося судове засідання.