Дата публикации 13 октября 2025 16:11
Солдаты клали брусчатку на Львовщине — разоблачили военного
Задержание заместителя командира на Львовщине. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило во Львовской области заместителя командира воинской части, который вместо службы отправлял солдат класть брусчатку. Ему грозит тюрьма.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 13 октября.

Читайте также:

Военные клали брусчатку вместо службы

Правоохранители рассказали, что заместитель командира "помогал" своему знакомому. Предприниматель жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир "выделил" нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя.

Так, в течение марта-сентября 2025 года эти военные получали денежное обеспечение в части, но укладывали брусчатку на нескольких объектах в пределах Львовской области. Работы выполнялись по заказу территориальных общин, с которыми предприниматель имел заключенные договоры.

"Сумма нанесенного ущерба государственному бюджету из-за отсутствия военных на службе сейчас устанавливается судебно-экономическими экспертизами", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что во время своего отпуска заместитель командира привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Они также устанавливали памятники на могилах его родителей.

По данным следствия, чиновник также препятствовал выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военнослужащих в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части.

Какое наказание ждет заместителя командира

Заместителю командира сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в более 1 млн грн. Он также отстранен от должности.

Напомним, офицер заставлял военных крутить шаурму. Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение.

Также мы писали, что экс-чиновник Минобороны переплатил более 300 миллионов гривен при закупке воды для нужд военных. Ему сообщили о подозрении.

ГБР Львовская область армия военные командир
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
