Головна Львів Військовий на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку

Військовий на Львівщині відправляв солдатів класти бруківку

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:11
Солдати клали бруківку на Львівщині — викрили військового
Затримання заступника командира на Львівщині. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило у Львівській області заступника командира військової частини, який замість служби відправляв солдатів класти бруківку. Йому загрожує в'язниця.

Про це повідомила пресслужба ДБР 13 жовтня. 

Читайте також:

Військові клали бруківку замість служби

Правоохоронці розповіли, що заступник командира "допомагав" своєму знайомому. Підприємець скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Так, упродовж березня-вересня 2025 року ці військові отримували грошове забезпечення у частині, але укладали бруківку на кількох об'єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

"Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, відомо, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині. Вони також встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

За даними слідства, посадовець також перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Яке покарання чекає на заступника командира

Заступнику командира повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади.

Нагадаємо, офіцер змушував військових крутити шаурму. Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення.

Також ми писали, що ексчиновник Міноборони переплатив понад 300 мільйонів гривень під час закупівлі води для потреб військових. Йому повідомили про підозру. 

ДБР Львівська область армія військові командир
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
