Военный учет в Украине: как мужчины обновляют данные во Львове сегодня

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

В Украине все военнообязанные мужчины должны были обновить свои данные до 16 июля 2024 года. За 60 дней они могли это сделать с помощью "Резерв+", ТЦК и СП или ЦПАУ.

Новини.LIVE расспросили у военнообязанных на улицах Львова, успели ли они обновить свои военно-учетные данные или готовы к штрафам.

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Штраф или обновление данных

Все опрошенные говорят, что свои данные обновили. Большинство из них сделали это через ТЦК. Есть и те, кто обновили данные через приложение "Резерв+".

"Да, я обновлял свои данные через "Резерв+" и ездил в ТЦК. Я понимал, у меня на это было всего два месяца, и я обновил данные. Штрафа я не боялся, потому что я и так планировал ехать в военкомат", — говорит парень.

"Моментально обновила свои данные в ТЦК и СП. Я медик, поэтому пришла туда, сдала свой военный билет и через день пришла забирать свой документ", — отмечает женщина.

"Обновил свои данные через ТЦК и СП. На весь процесс потратил три дня", — добавляет мужчина.

"Я обновил свои данные через "Резерв+", потому что по закону так нужно. И если вовремя обновить свои данные, то, соответственно, штрафа не нужно бояться", — делится мыслями парень.

Напомним, мы раньше писали, как встать на военный учет дистанционно.

Мы также писали, возможно ли встать на военный учет без прописки.

Добавим, в Украине штрафы за необновление военно-учетных данных могут быть наложены на студентов, которые не успеют подать своевременно справки об обучении.