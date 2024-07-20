Військовий облік в Україні: як чоловіки оновлюють дані у Львові сьогодні

Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року. За 60 днів вони могли це зробити за допомогою "Резерв+", ТЦК та СП або у ЦНАПах.

Новини.LIVE розпитали у військовозобов'язаних на вулицях Львова, чи встигли вони оновити свої військово-облікові дані, чи готові до штрафів.

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Штраф чи оновлення даних

Усі опитані кажуть, що свої дані оновили. Більшість із них зробила це через ТЦК. Є й такі, хто оновив дані через додаток "Резерв+".

"Так, я оновлював свої дані через "Резерв+" і їздив в ТЦК. Я розумів, що у мене на це було лише два місяці, я оновив дані. Штрафу я не боявся, бо я і так планував їхати до військкомату", — каже опитаний хлопець.

"Моментально оновила свої дані у ТЦК та СП. Я медик, тому прийшла туди, здала свій військовий квиток і через день прийшла забирати свій документ", — зазначає жінка.

"Оновив свої дані через ТЦК та СП. На весь процес витратив три дні", — додає чоловік.

"Я оновив свої дані через "Резерв+", тому що по закону так потрібно. І якщо вчасно оновити свої дані, то відповідно штрафу не треба боятися", — ділиться думками хлопець.

Нагадаємо, ми раніше писали, як стати на військовий облік дистанційно.

Ми також писали, чи можливо стати на військовий облік без прописки.

Додамо, в Україні штрафи за неоновлення військово-облікових даних можуть бути накладені на студентів, які не встигнуть подати вчасно довідки про навчання.