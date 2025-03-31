СОЧ в армии — военный более года скрывался и получил жесткий приговор суда

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащий-контрактник из Запорожской области более года находился за пределами воинской части (СОЧ). Суд решил его наказать.

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Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, который с сентября 2020 года служил в звании старшего солдата, в апреле 2023 года без разрешения командования оставил место службы. С тех пор — до конца мая 2024 года — он не появлялся на службе, проводил время как заблагорассудится и скрывал, что является военным и незаконно покинул воинскую часть. В судебных документах отмечается, что весь этот период он игнорировал свои обязанности и не сообщал о своем местонахождении.

Во время заседания обвиняемый признал вину и попросил снисхождения, заверив, что готов вернуться к службе в ВСУ. Он также подтвердил, что в суде против него рассматривается еще одно дело — о грабеже.

Решение суда

Франковский районный суд Львова учел все обстоятельства, в частности факт уклонения в условиях военного положения, и признал мужчину виновным в самовольном оставлении службы, которое длилось более месяца. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор можно обжаловать во Львовском апелляционном суде в течение 30 дней через Франковский райсуд.

А в Одесской области военный скрывался от командования более месяца, но в конце концов вернулся добровольно и получил приговор суда.

Также мы писали, что в Харькове стрелок ушел в СОЧ и был наказан судебным решением.