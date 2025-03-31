СЗЧ у армії — військовий понад рік переховувався і оримав жорсткий вирок суду

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовослужбовець-контрактник із Запорізької області понад рік перебував поза межами військової частини (СЗЧ). Суд вирішив його покарати.

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Про це стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, який із вересня 2020 року служив у званні старшого солдата, у квітні 2023 року без дозволу командування залишив місце служби. З того часу — до кінця травня 2024 року — він не з’являвся на службу, проводив час як заманеться і приховував, що є військовим та незаконно залишив військову частину. У судових документах зазначається, що весь цей період він ігнорував свої обов’язки й не повідомляв про своє місце перебування.

Під час засідання обвинувачений визнав провину й попросив поблажливості, запевнивши, що готовий повернутися до служби в ЗСУ. Він також підтвердив, що в суді проти нього розглядається ще одна справа — про грабіж.

Рішення суду

Франківський районний суд Львова врахував усі обставини, зокрема факт ухилення в умовах воєнного стану, і визнав чоловіка винним у самовільному залишенні служби, що тривало понад місяць. Чоловіку призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в Львівському апеляційному суді протягом 30 днів через Франківський райсуд.

А на Одещині військовий переховувався від командування понад місяць, але зрештою повернувся добровільно і отримав вирок суду.

Також ми писали, що у Харкові стрілець пішов у СЗЧ і був покараний судовим рішенням.