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Военнослужащие ВСУ будут патрулировать улицы Львовщины по-другому — что известно

31 января 2024 13:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военнослужащие ВСУ будут патрулировать улицы Львовщины по-другому — что известно
Военные и полицейские на патрулировании. Фото: Facebook Александра Фацевича
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Войска ВСУ получили новую задачу от Главного командования — провести мобилизацию населения. В процессе их патрулирования на улицах Львовщины, а также в рамках уведомления граждан, военные теперь будут оснащены бодикамерами.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

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Сообщается, что жители Львовской области должны быть осведомлены, что записи с бодикамер, сделанные во время патрулирования, будут отправлены в местный центр вербовки. 

Эти записи будут анализироваться в случаях, когда потребуется разобраться в произошедших событиях или конфликтных ситуациях, чтобы сделать объективные выводы.

Напомним, что Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Если правительство примет новый законопроект о мобилизации, то все военнообязанные должны явиться в территориальные центры комплектования для уточненных данных. Если мужчины находятся за границей, им нужно это сделать по телефону или по электронной почте.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше, чем в марте. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

ВСУ
Львов
Львовская область
военный призыв
военные
улицы
мобилизация
ТЦК и СП

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