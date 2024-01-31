Військовослужбовці ЗСУ патрулюватимуть вулиці Львівщини інакше — що відомо

Військові та поліцейські на патрулюванні. Фото: Facebook Олександра Фацевича

Війська ЗСУ отримали нове завдання від Головного командування — провести мобілізацію населення. У процесі їхнього патрулювання на вулицях Львівщини, а також у рамках повідомлення громадян, військові тепер будуть оснащені бодікамерами.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

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Повідомляється, що мешканці Львівщини мають бути обізнані, що записи з бодікамер, зроблені під час патрулювання, будуть надіслані до місцевого центру вербування.

Ці записи будуть аналізуватися у випадках, коли потрібно розібратися в подіях або конфліктних ситуаціях, що відбулися, щоб зробити об'єктивні висновки.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону були враховані разом із Генштабом, урядом та нардепами.

Якщо уряд ухвалить новий законопроєкт про мобілізацію, то всі військовозобов'язані мають з'явитися до територіальних центрів комплектування для уточнених даних. Якщо чоловіки перебувають за кордоном, їм потрібно це зробити телефоном або електронною поштою.

Водночас нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, ніж у березні. За його словами, ситуація на фронті поки що якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які перебувають у бригадах.