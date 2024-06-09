Ненормативная лексика и унижение студентов как общаются преподаватели академии Сухопутных войск

Курсанты Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Фото: galinfo

В сети появилось скандальное видео, на котором видно, как преподаватели Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного общаются со студентами. Они используют ненормативную лексику и унижают курсантов.

Соответствующее видео опубликовала народный депутат Юлия Яцик в воскресенье, 9 июня.

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На вопрос, использует ли мужчина ненормативную лексику при общении с курсантами, эксначальник курса факультета боевой подготовки Артур Антонов ответил, что пытается не использовать ненормативную лексику во время воспитательного процесса.

"Я стараюсь не использовать. Может, где-то один-два раза она проскакивает", — отметил Антонов.

На видео, опубликованном нардепкой, есть аудиозаписи, где по ее словам мужчина говорит с курсантами, используя нецензурные слова и брань.

"Интересно, что думает о своих подчиненных начальник академии Павел Ткачук? Потому что Антонов — это не единственный неслучайный персонаж в академии. А те, к кому он так обращается, — наши дети, наши будущие офицеры, наши военные, наша гордость", — написала Яцык.

Видео 18+, содержащее ненормативную лексику.

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