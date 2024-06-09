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Преподаватель академии Сухопутных войск "поливал" курсантов нецензурной бранью

9 июня 2024 15:06
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ненормативная лексика и унижение студентов как общаются преподаватели академии Сухопутных войск
Курсанты Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Фото: galinfo
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В сети появилось скандальное видео, на котором видно, как преподаватели Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного общаются со студентами. Они используют ненормативную лексику и унижают курсантов.

Соответствующее видео опубликовала народный депутат Юлия Яцик в воскресенье, 9 июня.

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На вопрос, использует ли мужчина ненормативную лексику при общении с курсантами, эксначальник курса факультета боевой подготовки Артур Антонов ответил, что пытается не использовать ненормативную лексику во время воспитательного процесса.

"Я стараюсь не использовать. Может, где-то один-два раза она проскакивает", — отметил Антонов.

На видео, опубликованном нардепкой, есть аудиозаписи, где по ее словам мужчина говорит с курсантами, используя нецензурные слова и брань.

"Интересно, что думает о своих подчиненных начальник академии Павел Ткачук? Потому что Антонов — это не единственный неслучайный персонаж в академии. А те, к кому он так обращается, — наши дети, наши будущие офицеры, наши военные, наша гордость", — написала Яцык.

Видео 18+, содержащее ненормативную лексику.

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников территориальных центров комплектования и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании сообщества и в "повышенном внимании".

Также мы писали, что эксначальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт, где провел всего два месяца. Журналисты сообщают, что Александр Ярмошевич вернулся с передовой и занял новую должность — его назначили командиром бригады в Ужгороде.

Украина
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студенты
Львов
учеба
академия

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