Ненормативна лексика та приниження студентів — як спілкуються викладачі академії Сухопутних військ

Курсанти Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Фото: galinfo

В мережі з'явилося скандальне відео, на якому видно, як викладачі Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спілкуються зі студентами. Вони використовують ненормативну лексику та принижують курсантів.

Відповідне відео опублікувала народна депутатка Юлія Яцик у неділю, 9 червня.

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На запитання, чи використовує чоловік ненормативну лексику під час спілкування з курсантами, ексначальник курсу факультету бойової підготовки Артур Антонів відповів, що намагається не використовувати ненормативну лексику під час виховного процесу.

"Я старюся не використовувати. Може, десь один-два рази вона проскакує", — зазначив Антонів.

На відео, яке опублікувала нардепка, є аудіозаписи, де, за її словами, чоловік говорить із курсантами, використовуючи нецензурні слова та лайку.

"Цікаво, що думає про своїх підлеглих начальник академії Павло Ткачук? Бо Антонів — це не єдиний невипадковий персонаж в академії. А ті, до кого він так звертається, — наші діти, наші майбутні офіцери, наші військові, наша гордість", — написала Яцик.

Відео 18+, містить ненормативну лексику.

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