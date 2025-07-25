Во Львове чиновникам вручили подозрения в растрате бюджета

Правоохранители вручают подозрения должностным лицам. Фото: Офис генпрокурора/Telegram

Правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям районных администраций города Львова. Чиновников обвиняют в растрате 1,7 млн грн бюджетных средств при ликвидации ракетного удара по городу.

Об этом информируют пресс-служба Офиса генпрокурора и Нацполиция в пятницу, 25 июля.

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Правоохранители вручают подозрения должностным лицам. Фото: Нацполиция/Telegram

Чиновников подозревают в растрате бюджетных средств

О подозрении сообщено исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации и руководительнице Галицкой районной администрации Львова в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 364 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что указанные должностные лица безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

По данным следствия, подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах.

В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн грн.

Директору коммунального предприятия прокуроры также сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Реакция Львовского горсовета на подозрения чиновникам

Во Львовском городском совете отвергают злоупотребления при восстановлении окон на ул.

"Добавим, что во Львовском городском совете не проводят никаких обысков. В рамках расследования вручили подозрения", — отметили в ведомстве.

Также в горсовете рассказали, что сейчас продолжается расследование по закупке окон для дома на ул. Стрыйской, который пострадал от российского ракетного удара. В его рамках вручены подозрения должностным лицам, которые в 2023 году координировали экстренное восстановление этого объекта. А именно руководителю ЛКП "Ремстрой" Олегу Полищуку, заместителю председателя Франковской районной администрации Ольге Струмеляк и председателю Галицкой районной администрации Галине Гладяк.

"Речь идет об управленческих решениях, которые принимались в критических условиях — под давлением времени, безопасности жителей и нехватки ресурсов.

Львовский городской совет с уважением относится к работе правоохранительных органов и будет максимально способствовать объективному расследованию. Все соответствующие документы и объяснения будут предоставлены. Важно помнить, что вручение подозрения — это не приговор, а часть юридической процедуры, которая позволяет установить все обстоятельства", — объяснили во Львовском городском совете.

Скриншот сообщений Львовского горсовета/Telegram

Напомним, что недавно в Киеве прокуроры объявили подозрение депутату Киевсовета, которая возглавляла благотворительный фонд.

Ранее мы информировали, что чиновники Одесской области на несли местным бюджетам ущерб на более 200 млн грн.