У Львові посадовцям вручили підозри у розтраті бюджету

Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова. Посадовців звинувачують у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів при ліквідації ракетного удару по місту.

Про це інформують пресслужба Офісу генпрокурора та Нацполіція у п'ятницю, 25 липня.

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Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Фото: Нацполіція/Telegram

Посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Про підозру повідомлено виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи безпідставно погодили проєктно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару, на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Реакція Львівської міськради на підозри посадовцям

У Львівській міській раді відкидають зловживання при відновленні вікон на вул. Стрийській.

"Додамо, що у Львівській міській раді не проводять жодних обшуків. У межах розслідування вручили підозри", — зазначили у відомстві.

Також у міськраді розповіли, що наразі триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. У його межах вручено підозри посадовим особам, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. А саме керівнику ЛКП "Рембуд" Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Струмеляк та голові Галицької районної адміністрації Галині Гладяк.

"Йдеться про управлінські рішення, які ухвалювались у критичних умовах — під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів.

Львівська міська рада із повагою ставиться до роботи правоохоронних органів і буде максимально сприяти обʼєктивному розслідуванню. Усі відповідні документи та пояснення будуть надані. Важливо пам’ятати, що вручення підозри — це не вирок, а частина юридичної процедури, яка дозволяє встановити всі обставини", — пояснили у Львівській міській раді.

Скриншот повідомлень Львівської міськради/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Києві прокурори оголосили підозру депутатці Київради, яка очолювала благодійний фонд.

Раніше ми інформували, що посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн.