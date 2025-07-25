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Головна Львів Викрали 1,7 млн грн — у Львові розкрили злочинну схему посадовців

Викрали 1,7 млн грн — у Львові розкрили злочинну схему посадовців

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 15:27
У Львові посадовцям вручили підозри у розтраті бюджету
Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам районних адміністрацій міста Львова. Посадовців звинувачують у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів при ліквідації ракетного удару по місту.

Про це інформують пресслужба Офісу генпрокурора та Нацполіція у п'ятницю, 25 липня.

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Правоохоронці вручають підозри посадовцям. Фото: Нацполіція/Telegram

Посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Про підозру повідомлено виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації та керівниці Галицької районної адміністрації Львова у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 364 КК України). 

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи безпідставно погодили проєктно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару, на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Львів
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Реакція Львівської міськради на підозри посадовцям

У Львівській міській раді відкидають зловживання при відновленні вікон на вул. Стрийській.

"Додамо, що у Львівській міській раді не проводять жодних обшуків. У межах розслідування вручили підозри", — зазначили у відомстві.

Також у міськраді розповіли, що наразі триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. У його межах вручено підозри посадовим особам, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. А саме керівнику ЛКП "Рембуд" Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Струмеляк та голові Галицької районної адміністрації Галині Гладяк.

"Йдеться про управлінські рішення, які ухвалювались у критичних умовах — під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів.

Львівська міська рада із повагою ставиться до роботи правоохоронних органів і буде максимально сприяти обʼєктивному розслідуванню. Усі відповідні документи та пояснення будуть надані. Важливо пам’ятати, що вручення підозри — це не вирок, а частина юридичної процедури, яка дозволяє встановити всі обставини", — пояснили у Львівській міській раді.

Львів гроші
Скриншот повідомлень Львівської міськради/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Києві прокурори оголосили підозру депутатці Київради, яка очолювала благодійний фонд.

Раніше ми інформували, що посадовці Одеської області завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн.

корупція Львів крадіжка гроші покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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