Во Львовской области военный угрожал мужчине и требовал деньги - решение суда

Требовал деньги у уклонистов — на Львовщине судили военного
Во Львовской области судили военнослужащего, требовавшего деньги в уклонистов. Вместе с сообщниками они хотели получить 20 тысяч долларов.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В марте 2024 года военный вместе с пятью сообщниками в селе Ясниска Яворивского района представились работниками ГПСУ и требовали деньги у двух мужчин.
В случае, если те не заплатят, угрожали вызвать полицию из-за незаконного пересечения границы, а также принудительно доставить их в ТЦК для отправки в зону боевых действий.
Решение суда
Во время суда обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.
Суд назначил мужчине четыре года заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Ровенской области судили старосту из-за помощи уклоняющимся за деньги.
А житель Луцка продавал через соцсети несуществующую военную форму и амуницию. За это суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.
Читайте Новини.LIVE!