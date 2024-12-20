Во Львовской области военный угрожал мужчине и требовал деньги - решение суда

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: Укринформ

Во Львовской области судили военнослужащего, требовавшего деньги в уклонистов. Вместе с сообщниками они хотели получить 20 тысяч долларов.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2024 года военный вместе с пятью сообщниками в селе Ясниска Яворивского района представились работниками ГПСУ и требовали деньги у двух мужчин.

В случае, если те не заплатят, угрожали вызвать полицию из-за незаконного пересечения границы, а также принудительно доставить их в ТЦК для отправки в зону боевых действий.

Решение суда

Во время суда обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Суд назначил мужчине четыре года заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области судили старосту из-за помощи уклоняющимся за деньги.

А житель Луцка продавал через соцсети несуществующую военную форму и амуницию. За это суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.