На Львівщині військовий погрожував чоловіку та вимагав гроші — рішення суду

Працівники ТЦК перевіряють документи в чоловіка. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Львівській області судили військовослужбовця, який вимагав гроші в ухилянтів. Разом зі спільниками вони хотіли отримати 20 тисяч доларів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2024 року військовий разом з п'ятьма спільниками у селі Ясниська Яворівського району представилися працівниками ДПСУ та вимагали гроші у двох чоловіків.

У випадку, якщо ті не заплатять, — погрожували викликати поліцію через незаконний перетин кордону, а також примусово доставити їх до ТЦК для відправки в зону бойових дій.

Рішення суду

Під час суду обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Суд призначив чоловіку чотири роки ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівненській області судили старосту через допомогу ухилянтам за гроші.

А мешканець Луцьку продавав через соцмережі неіснуючу військову форму та амуніцію. За це суд визнав його винним у шахрайстві і призначив покарання.