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Выманивали деньги у уклонистов под видом ТЦК — во Львовской области разоблачили группировку

10 апреля 2024 13:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Выманивали деньги у уклонистов под видом ТЦК — во Львовской области разоблачили группировку
Задержание участников мошеннической группировки. Фото: ГБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований разоблачило во Львовской области организованную группу, которая обворовала мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Суд избрал меры предосторожности всем фигурантам — содержанию под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 10 апреля.

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Как функционировала мошенническая группировка

Правоохранители выяснили, что организовали группу двое местных жителей, которые привлекли к делу правоохранителя, военнослужащего и сына судьи из соседней области.

В конце декабря к ним обратились два очередных "клиента", которые хотели уехать в Европу. Фигуранты пообещали мужчинам внести их, как волонтеров, в систему "Шлях", что позволит законно пересечь границу. А услугу оценили в 15 тысяч долларов.

Однако таких полномочий у подозреваемых не было, а все документы подделаны. Более того, зная, что "клиенты" планируют перевезти через границу большие суммы наличных, они решили нажиться на них еще раз. Так, 28 марта во время встречи во Львове мужчинам дали поддельные справки о якобы включении их в систему "Шлях" и приказали садиться в машину, которая довезет их до границы.

"Водитель, который не был осведомлен о преступных планах, должен был довезти мужчин до определенного места в одном из сел Яворивского района. Там их уже ждали другие сообщники, переодетые в форму работников территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Проверив документы, псевдоработники заявили, что документы поддельные, но они могут избежать проблем с законом, заплатив еще 20 тысяч долларов.

Как бы сложилась эта история, дальше неизвестно, ведь сразу после получения этих денег фигурантов задержали правоохранители.

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Задержание участников мошеннической группировки. Фото: ДБР
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Задержание участников мошеннической группировки. Фото: ДБР

Какое наказание ждет фигурантов

Правоохранители рассказали, что в настоящее время пяти лицам уже сообщено о подозрении в организации вымогательства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Двум организаторам также доложено о подозрении в мошенничестве. За это им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Кроме того, суд избрал меры предосторожности всем фигурантам — содержанию под стражей с возможностью внесения залога. Размер залога для двух организаторов суд определил в сумме 1,5 и 1,3 млн. грн, для остальных фигурантов — около 500 тыс. грн.

Напомним, недавно недалеко от украинско-румынской границы, в Карпатах, пограничники задержали 42-летнего харьковчанина. Убегая от мобилизации, мужчина хотел незаконно добраться до Румынии, но заблудился в горах и неделю не мог найти выход.

Также 9 апреля мы сообщали, что СБУ разоблачила несколько схем уклонистов — среди нарушителей председатель ВВК и мобилизованный депутат.

ГБР
деньги
Львовская область
мошенничество
военный призыв
уклонисты

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