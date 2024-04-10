Виманювали гроші в ухилянтів під виглядом ТЦК — на Львівщині викрили угрупування

Затримання учасників шахрайського угрупування. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині організовану групу, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон. Суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 10 квітня.

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Правоохоронці з'ясували, що організували групу двоє місцевих мешканців, які залучили до справи правоохоронця, військовослужбовця та сина судді з сусідньої області.

Наприкінці грудня до них звернулися двоє чергових "клієнтів", які хотіли виїхати до Європи. Фігуранти пообіцяли чоловікам внести їх, як волонтерів, до системи "Шлях", що дасть змогу законно перетнути кордон. А тау послугу оцінили у 15 тисяч доларів.

Проте таких повноважень підозрювані не мали, а усі документи підробили. Ба більше, знаючи що "клієнти" планують перевезти через кордон великі суми готівки, вони вирішили нажитись на них ще раз. Так, 28 березня під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки про нібито включення їх до системи "Шлях" і наказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

"Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Перевіривши документи, псевдопрацівники заявили, що документи підроблені, але вони можуть уникнути проблем із законом, заплативши ще 20 тисяч доларів.

Як би склалась ця історія далі невідомо, адже одразу після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.

Затримання учасників шахрайського угрупування. Фото: ДБР

Затримання учасників шахрайського угрупування. Фото: ДБР

Яке покарання чекає на фігурантів

Правоохоронці розповіли, що наразі п’ятьом особам вже повідомлено про підозру в організації вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Двом організаторам також повідомлено про підозру у шахрайстві. За це їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Крім того, суд обрав запобіжні заходи усім фігурантам — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розмір застави для двох організаторів суд визначив у сумі 1,5 і 1,3 млн грн, для решти фігурантів — близько 500 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно неподалік українсько-румунського кордону, у Карпатах, прикордонники затримали 42-річного харків’янина. Тікаючи від мобілізації, чоловік хотів незаконно дістатися Румунії, але заблукав у горах і тиждень не міг знайти вихід.

Також 9 квітня ми повідомляли, що СБУ викрила кілька схем для ухилянтів — серед порушників голова ВЛК та мобілізований депутат.