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Выманивали деньги у уклонистов — во Львове мошенники избежали наказания

5 июня 2024 18:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Выманивали деньги у уклонистов — во Львове мошенники избежали наказания
Судья оглашает приговор. Фото: Pixabay
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во Львове двое переселенцев выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели сбежать за границу. Суд признал их виновными в мошенничестве, но освободил от тюремного заключения.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор Галицкого районного суда Львова в среду, 5 июня.

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В судебном решении отмечено, что двое жителей Харьковской области выманили четыре 4 долларов у двух военнообязанных мужчин, которые хотели уехать за границу во время военного положения.

"За эти деньги переселенцы обещали мужчинам внести их данные в систему "Шлях" как водителей благотворительной организации, хотя у них не было возможности изготовить обещанные документы", — говорится в сообщении.

История дела

Правоохранители задержали мужчин еще в феврале 2023 года.

Отмечается, что одному из обвиняемых позвонили по телефону с неизвестного номера с просьбой помочь пересечь границу. Мужчина, не имеющий никакого отношения к изготовлению фальшивых документов или знакомств с нужными контактами, согласился на предложение, чтобы получить деньги.

Обвиняемые утверждают, что стали жертвами провокации, поскольку лицо, с которым они общались, сотрудничало со следствием. Этот человек инициировал телефонные звонки и организовывал встречи, ведя себя подозрительно. Свидетеля не удалось допросить в суде, поскольку он не явился на заседание, а прокурор не смог обеспечить его присутствие.

В суде мужчины признали свою вину. Судья назначила им по три года лишения свободы, но освободила от наказания с двухлетними испытательными сроками.

Ранее в Закарпатье полиция и пограничники ликвидировали канал нелегального пересечения границы и задержали его организатора.

Кроме того, в ГПСУ раскрыли суммы взяток, пытавшихся вручить пограничникам во времена полномасштабного вторжения.

суд
военнообязанные
уклонисты
мошенничество
мобилизация
армия
Львов

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