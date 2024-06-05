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Виманювали гроші в ухилянтів — у Львові шахраї уникли покарання

5 червня 2024 18:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Виманювали гроші в ухилянтів — у Львові шахраї уникли покарання
Суддя оголошує вирок. Фото: Pixabay
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Львові двоє переселенців виманювали гроші у військовозобов’язаних, які хотіли втекти за кордон. Суд визнав їх винними у шахрайстві, але звільнив від відбування тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок Галицького районного суду Львова у середу, 5 червня.

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Чотири тисячі доларів за внесення у систему "Шлях"

У судовому рішенні зазначено, що двоє мешканців Харківської області виманили чотири тисячі доларів у двох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати за кордон під час воєнного стану.

"За ці гроші переселенці обіцяли чоловікам внести їх дані у систему "Шлях", як водіїв благодійної організації, хоча вони не мали можливості виготовити обіцяні документи", — йдеться у повідомленні.

Історія справи

Правоохоронці затримали чоловіків ще у лютому 2023 року.

Зазначається, що одному з обвинувачених зателефонували з невідомого номера з проханням допомогти перетнути кордон. Чоловік, який не мав жодного стосунку до виготовлення фальшивих документів чи знайомств з потрібними контактами, погодився на пропозицію, аби отримати гроші.

Обвинувачені стверджують, що стали жертвами провокації, оскільки особа, з якою вони спілкувалися, співпрацювала зі слідством. Ця людина ініціювала телефонні дзвінки та організовувала зустрічі, поводячись підозріло. Свідка не вдалося допитати в суді, оскільки він не з'явився на засідання, а прокурор не зміг забезпечити його присутність.

У суді чоловіки визнали свою провину. Суддя призначила їм по три роки ув'язнення, але звільнила від покарання з дворічними іспитовими термінами. 

Раніше на Закарпатті поліція та прикордонники ліквідували канал нелегального перетину кордону та затримали його організаторку. 

Крім того,  в ДПСУ розкрили суми хабарів, які намагалися вручити прикордонникам за часів повномасштабного вторгнення.

суд
військовозобов'язані
ухилянти
шахрайство
мобілізація
армія
Львів

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