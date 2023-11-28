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Выписывал родственникам премии — во Львовской области суд наказал директора школы

28 ноября 2023 12:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Выписывал родственникам премии — во Львовской области суд наказал директора школы
Заседание суда. Фото (иллюстративный): dduvs.in.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львовской области суд наказал скандального директора школы села Верхняя Яблонька Ивана Сичака, который выписывал премии своим родственникам. Теперь он должен заплатить 3 400 грн штрафа.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Как отмечается в приговоре суда, директор школы в селе Верхняя Яблонька Иван Сичак в 2021 году выписал премию своей сестре и дочери. Об этом он не сообщил ни руководству поселкового совета, ни начальнику отдела образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Боринского поселкового совета.

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Директор школы села Верхняя Яблонька Иван Сичак. Фото: из соцсетей

Поэтому на скандального директора составили протокол за админнарушения. На судебных заседаниях он не появлялся несколько раз, комментируя это тем, что он лечился. В то же время он не предоставил никаких подтверждающих документов.

Так, Турковский районный суд Львовской области признал виновным Ивана Сичака в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и назначил ему 3 400 грн. штрафа. Это постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, что недавно прокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному директору Киевского научно-методического центра. Он обвиняется в приказе о получении премий и растрате 500 тысяч гривен.

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