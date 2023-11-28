Виписував родичам премії — на Львівщині суд покарав директора школи

Засідання суду. Фото (ілюстративне): dduvs.in.ua

У Львівській області суд покарав скандального директора школи села Верхня Яблунька Івана Січака, який виписував премії своїм родичам. Тепер він повинен сплатити 3 400 грн штрафу.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Як зазначається у вироку суду, директор школи в селі Верхня Яблунька Іван Січак 2021 року виписав премію своїм сестрі та дочці. Про це він не повідомив ні керівництву селищної ради, ні начальнику відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради.

Директор школи села Верхня Яблунька Іван Січак. Фото: із соцмереж

Через це на скандального директора склали протокол за адмінпорушення. На судових засіданнях він не з'являвся декілька разів, коментуючи це тим, що він лікувався. Водночас він не надав жодних документів, які це підтверджують.

Так, Турківський районний суд Львівщини визнав винним Івана Січака у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив йому 3 400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директору Київського науково-методичного центру. Його звинувачують у наказі про отримання премій та розтраті 500 тисяч гривень.