Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Выплата 50 тыс. грн за ребенка — что на самом деле получит семья

Выплата 50 тыс. грн за ребенка — что на самом деле получит семья

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:43
Новые выплаты за рождение ребенка в Украине 2025 — сколько получит семья
Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: freepik.com

Правительство Украины приняло решение о повышении единовременного пособия при рождении ребенка — отныне родители будут получать 50 тысяч гривен. Новость уже вызвала активные обсуждения среди украинцев.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, достаточно ли этой суммы.

Реклама
Читайте также:

Сколько хотят получать украинские семьи

Большинство опрошенных отмечают — выплата в 50 тысяч гривен все еще не соответствует реалиям. Люди говорят: сумма могла бы быть больше — хотя бы 70-80 тысяч гривен, чтобы обеспечить базовые потребности новорожденного в первый год жизни.

"Ну на одного ребенка хотя бы 70-80 тысяч гривен. На первый год как-то можно распределить. И то — уже экономно. А так мы же знаем, что расходы гораздо больше идут на детей",— говорит женщина в надежде.

"Я думаю, что среднестатистически — немножко больше бы хотелось. 1070-1090 в районе. Ну хотя бы уже, хоть повысили. Потому что раньше было совсем мало", — добавляет львовянка.

"Конечно, недостаточно, но хоть так. Сейчас все очень дорогое, поэтому, конечно, этого недостаточно. Но из-за того, что война в нашей стране, то хотелось бы, чтобы меньше воровали, а больше вкладывали в развитие страны", — отметила опрошенная женщина.

Напомним, сейчас единовременное пособие при рождении ребенка в Украине составит 50 тысяч гривен, и оно распределено следующим образом:

  • 20 тысяч гривен — выплачивают единовременно после регистрации ребенка в органах государственной власти и открытия специального счета в банке;
  • 30 тысяч гривен — будут поступать ежемесячно в течение года, равными частями по 2 500 гривен ежемесячно.
  • Помощь предоставляется на каждого рожденного ребенка, независимо от очередности рождения.
  • Ее оформляет один из родителей, подав необходимые документы.
  • Выплата не облагается налогом и не влияет на расчет субсидий или других пособий.
  • Если не подать заявление на выплату в течение 12 месяцев с момента рождения, право на помощь теряется.

Напомним, мы ранее писали, как подать на алименты в Польше.

Мы также писали, сколько будут выплачивать компенсаций пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

рождение финансовая помощь опрос ребенок
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации