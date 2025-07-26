Новые выплаты за рождение ребенка в Украине 2025 — сколько получит семья

Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: freepik.com

Правительство Украины приняло решение о повышении единовременного пособия при рождении ребенка — отныне родители будут получать 50 тысяч гривен. Новость уже вызвала активные обсуждения среди украинцев.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, достаточно ли этой суммы.

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Большинство опрошенных отмечают — выплата в 50 тысяч гривен все еще не соответствует реалиям. Люди говорят: сумма могла бы быть больше — хотя бы 70-80 тысяч гривен, чтобы обеспечить базовые потребности новорожденного в первый год жизни.

"Ну на одного ребенка хотя бы 70-80 тысяч гривен. На первый год как-то можно распределить. И то — уже экономно. А так мы же знаем, что расходы гораздо больше идут на детей",— говорит женщина в надежде.

"Я думаю, что среднестатистически — немножко больше бы хотелось. 1070-1090 в районе. Ну хотя бы уже, хоть повысили. Потому что раньше было совсем мало", — добавляет львовянка.

"Конечно, недостаточно, но хоть так. Сейчас все очень дорогое, поэтому, конечно, этого недостаточно. Но из-за того, что война в нашей стране, то хотелось бы, чтобы меньше воровали, а больше вкладывали в развитие страны", — отметила опрошенная женщина.

Напомним, сейчас единовременное пособие при рождении ребенка в Украине составит 50 тысяч гривен, и оно распределено следующим образом:

20 тысяч гривен — выплачивают единовременно после регистрации ребенка в органах государственной власти и открытия специального счета в банке;

30 тысяч гривен — будут поступать ежемесячно в течение года, равными частями по 2 500 гривен ежемесячно.

Помощь предоставляется на каждого рожденного ребенка, независимо от очередности рождения.

Ее оформляет один из родителей, подав необходимые документы.

Выплата не облагается налогом и не влияет на расчет субсидий или других пособий.

Если не подать заявление на выплату в течение 12 месяцев с момента рождения, право на помощь теряется.

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