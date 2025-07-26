Нові виплати за народження дитини в Україні 2025 — скільки отримає сімʼя

Жінка з дитиною. Ілюстративне фото: freepik.com

Уряд України ухвалив рішення про підвищення одноразової допомоги при народженні дитини — відтепер батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень. Новина вже викликала активні обговорення серед українців.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи достатньо цієї суми.

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Більшість опитаних наголошують — виплата у 50 тисяч гривень все ще не відповідає реаліям. Люди кажуть: сума могла б бути більшою — хоча б 70–80 тисяч гривень, аби забезпечити базові потреби новонародженого у перший рік життя.

"Ну на одну дитину хоча б 70–80 тисяч гривень. На перший рік якось можна розподілити. І то економно. А так ми ж знаємо, що витрати набагато більші на дітей", — каже жінка при надії.

"Я думаю, що середньостатистично, трошки більше би хотілося. 1070–1090 в районі. Ну хоча б підвищили. Бо раніше було зовсім мало", — додає львів'янка.

"Звісно, що недостатньо, але ж хоч так. Зараз усе дуже дороге, тому, звичайно, цього недостатньо. Але через те, що війна в нашій країні, то хотілося б, щоб менше крали, а більше вкладали в розвиток країни", — зазначила опитана жінка.

Нагадаємо, наразі одноразова допомога при народженні дитини в Україні становитиме 50 тисяч гривень, і вона розподілена наступним чином:

20 тисяч гривень — виплачують одноразово після реєстрації дитини в органах державної влади та відкриття спеціального рахунку у банку.

30 тисяч гривень — надходитимуть щомісячно протягом року, рівними частинами по 2 500 гривень щомісяця.

Допомога надається на кожну народжену дитину, незалежно від черговості народження.

Допомогу оформляє один з батьків, подавши необхідні документи.

Виплата не оподатковується та не впливає на розрахунок субсидій або інших допомог.

Якщо не подати заяву на виплату протягом 12 місяців з моменту народження, право на допомогу втрачається.

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