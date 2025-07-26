Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Виплата 50 тис. грн за дитину — що насправді отримає сім’я

Виплата 50 тис. грн за дитину — що насправді отримає сім’я

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 15:43
Нові виплати за народження дитини в Україні 2025 — скільки отримає сімʼя
Жінка з дитиною. Ілюстративне фото: freepik.com

Уряд України ухвалив рішення про підвищення одноразової допомоги при народженні дитини — відтепер батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень. Новина вже викликала активні обговорення серед українців.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи достатньо цієї суми. 

Реклама
Читайте також:

Скільки хочуть отримувати українські родини

Більшість опитаних наголошують — виплата у 50 тисяч гривень все ще не відповідає реаліям. Люди кажуть: сума могла б бути більшою — хоча б 70–80 тисяч гривень, аби забезпечити базові потреби новонародженого у перший рік життя.

"Ну на одну дитину хоча б 70–80 тисяч гривень. На перший рік якось можна розподілити. І то економно. А так ми ж знаємо, що витрати набагато більші на дітей", — каже жінка при надії.

"Я думаю, що середньостатистично, трошки більше би хотілося. 1070–1090 в районі. Ну хоча б підвищили. Бо раніше було зовсім мало", — додає львів'янка.

"Звісно, що недостатньо, але ж хоч так. Зараз усе дуже дороге, тому, звичайно, цього недостатньо. Але через те, що війна в нашій країні, то хотілося б, щоб менше крали, а більше вкладали в розвиток країни", — зазначила опитана жінка.

Нагадаємо, наразі одноразова допомога при народженні дитини в Україні становитиме 50 тисяч гривень, і вона розподілена наступним чином:

  • 20 тисяч гривень — виплачують одноразово після реєстрації дитини в органах державної влади та відкриття спеціального рахунку у банку. 
  • 30 тисяч гривень — надходитимуть щомісячно протягом року, рівними частинами по 2 500 гривень щомісяця.
  • Допомога надається на кожну народжену дитину, незалежно від черговості народження.
  • Допомогу оформляє один з батьків, подавши необхідні документи.
  • Виплата не оподатковується та не впливає на розрахунок субсидій або інших допомог.
  • Якщо не подати заяву на виплату протягом 12 місяців з моменту народження, право на допомогу втрачається.

Нагадаємо, ми раніше писали, як подати на аліменти в Польщі.

Ми також писали, скільки будуть виплачувати компенсацій постраждалим від аварії на ЧАЕС.

народження фінансова допомога опитування дитина
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації