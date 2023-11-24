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Свирепствует непогода — на Сходницком перевале во Львовской области застряли десятки авто

24 ноября 2023 22:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Свирепствует непогода — на Сходницком перевале во Львовской области застряли десятки авто
Автомобили застряли на перевале. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Десятки авто застряли на перевале возле Сходницы во Львовской области. Причиной затяжной пробки стал мощный снегопад.

Об этом сообщает Новости.LIVE.

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Сейчас, 24 ноября, полностью заблокировано движение между Львовской и Закарпатской областью на перевале в Сходнице. Снегоочистительная машина и бетономешалка через скользкую дорогу съехали в кювет и это еще больше усугубило ситуацию. Водители не понимают, смогут ли они проехать через перевал сегодня.

На распространившихся в сети видео видно, что на перевале застряло несколько десятков автомобилей. На месте также есть специальная техника и полиция. По информации участников движения, известно, что из-за сильного снегопада на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Начальник отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что в настоящее время за помощью к спасателям никто не обращался. Информации о пострадавших нет.

ДТП в Украине сегодня

Напомним, в Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель автобуса, также много пострадавших среди пассажиров.

Вблизи города Дубно Ровенской области утром 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.

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