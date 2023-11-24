Свирепствует непогода — на Сходницком перевале во Львовской области застряли десятки авто
Десятки авто застряли на перевале возле Сходницы во Львовской области. Причиной затяжной пробки стал мощный снегопад.
Об этом сообщает Новости.LIVE.
Десятки авто застряли на перевале из-за снегопада
Сейчас, 24 ноября, полностью заблокировано движение между Львовской и Закарпатской областью на перевале в Сходнице. Снегоочистительная машина и бетономешалка через скользкую дорогу съехали в кювет и это еще больше усугубило ситуацию. Водители не понимают, смогут ли они проехать через перевал сегодня.
На распространившихся в сети видео видно, что на перевале застряло несколько десятков автомобилей. На месте также есть специальная техника и полиция. По информации участников движения, известно, что из-за сильного снегопада на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Начальник отдела по связям со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев отметил, что в настоящее время за помощью к спасателям никто не обращался. Информации о пострадавших нет.
ДТП в Украине сегодня
Напомним, в Харьковской области пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб водитель автобуса, также много пострадавших среди пассажиров.
Вблизи города Дубно Ровенской области утром 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.
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