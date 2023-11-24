Вирує негода — на Східницькому перевалі у Львівській області застрягли десятки авто

Автомобілі застрягли на перевалі. Фото: скриншот з відео

Десятки авто застрягли на перевалі біля Східниці на Львівщині. Причиною затяжного затору став потужний снігопад.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Десятки авто застрягли на перевалі через снігопад

Зараз, 24 листопада повністю заблокований рух між Львівською і Закарпатською областю на перевалі у Східниці. Снігоочисна машина та бетономішалка через слизьку дорогу з’їхали в кювет і це ще більше ускладнило ситуацію. Водії не розуміють чи зможуть вони проїхати через перевал сьогодні.

На відео, що поширили в мережі видно, що на перевалі застрягло кілька десятків автомобілів. На місці також присутня спеціальна техніка і поліція. За інформацією учасників руху, відомо, що через сильний снігопад на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Начальник відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев зазначив, що наразі за допомогою до рятувальників ніхто не звертався. Інформації стосовно постраждалих немає.

ДТП в Україні сьогодні

Нагадаємо, у Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.

Поблизу міста Дубно, що на Рівненщині вранці 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.