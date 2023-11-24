Вирує негода — на Східницькому перевалі у Львівській області застрягли десятки авто
Десятки авто застрягли на перевалі біля Східниці на Львівщині. Причиною затяжного затору став потужний снігопад.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Десятки авто застрягли на перевалі через снігопад
Зараз, 24 листопада повністю заблокований рух між Львівською і Закарпатською областю на перевалі у Східниці. Снігоочисна машина та бетономішалка через слизьку дорогу з’їхали в кювет і це ще більше ускладнило ситуацію. Водії не розуміють чи зможуть вони проїхати через перевал сьогодні.
На відео, що поширили в мережі видно, що на перевалі застрягло кілька десятків автомобілів. На місці також присутня спеціальна техніка і поліція. За інформацією учасників руху, відомо, що через сильний снігопад на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода.
Начальник відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев зазначив, що наразі за допомогою до рятувальників ніхто не звертався. Інформації стосовно постраждалих немає.
ДТП в Україні сьогодні
Нагадаємо, у Харківській області пасажирський автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, також є багато постраждалих серед пасажирів.
Поблизу міста Дубно, що на Рівненщині вранці 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ — Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка буса отримала важкі травми.
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