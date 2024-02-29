Действия поляков на границе, это провокация России – интервью с экономистом

Рассыпанное украинское зерно. Фото: farmer.pl

Польские фермеры продолжают протест на польско-украинской границе. В результате действий польских аграриев на железнодорожных путях было рассыпано около 180 тонн украинского зерна. Польское правительство назвало такие поступки фермеров неприемлемыми и пообещало наказать виновных.

О том, как повлияет ситуация с зерном на экономическое состояние Львовщины и Украины, к чему приведет отказ от польских товаров и что сегодня, в плане экономики, Украина больше теряет, — читайте в интервью Новини.LIVE с доктором экономических наук Виктором Борщевским.

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— Как повлияет ситуация с зерном на экономическое состояние Украины?

— Непосредственно она не очень повлияет, если мы говорим о ситуации с тем, что вывозится зерно, потому что там его не так много вывозится. И даже если мы говорим о блокировке, то оно не так опасно. Но может в целом повлиять на отношения Польши и Украины. Отношение ЕС к Украине в долгосрочной перспективе — это значительно опаснее, а не моменты, касающиеся зерна.

"Блокада границы — это самая большая проблема"

— Блокировка границы, а именно заехать в Украину и уехать — это самая большая проблема, если мы берем общеэкономический контекст.

"История с фермерами "притянута за уши"

— Если говорить о зерне и фермерах, то здесь ситуация в значительной степени притянута за уши нашей стороной, потому что 40% экспорта украинского зерна делают 10 основных агрохолдингов, если добавить трейдеров, то на фермеров не приходится так много. Второй момент, через Польшу идет 10% экспорта нашего зерна, то есть 90% — другими путями. По-моему, это такая, на ровном месте раскрученная PR-компания, на которую Украина повелась. И пошли вбросы с нашей стороны, что, мол, будем блокировать польские товары. Сейчас уже пошла массовая провокация.

— Внутренняя забастовка — отказ от польских товаров — как повлияет на экономику?

— Глобально никак не повлияет. Ну отказываетесь от товаров, не приобретаете, но какая это доля людей? Я сомневаюсь, что их так много и это повлияет на рынок. Если это 10%, преимущественно в западном регионе, это будет мизерное влияние на торговлю. С точки зрения пиар-кампании РФ, которая может использовать это, чтобы поколебать отношения между Украиной и Польшей, то я боюсь, что не только в Польше начнут высыпать зерно.

"Это работает Россия"

— Сомневаюсь, что это поляки делают такие массовые акции, как на немецко-польской границе или где-то внутри Польши. Думаю, что уже пошли работать профессионалы с российской стороны. Именно это будет и здесь. Они сориентируются — и будем иметь какое-то сжигание складов и разразится конфликт, который мы не имеем права допустить, потому что у нас и так ситуация непростая. Сейчас мы за локальными экономическими процессами теряем глобальную перспективу.

— Что больше всего теряем в плане экономики?

— Больше всего проблема в самом блокировании границы. Ведь не могут двигаться люди, товары и частично товары военного назначения. Есть определенный процент потерь по зерну, но количественно это не катастрофически для Украины. Здесь, конечно, нам проще загрузить зерно в эшелоны и пустить через Польшу, чем искать другие пути и договоренности. А поляки на это реагируют, потому что к ним тоже есть требования.

"Мы не видим других проблем"

— А у нас традиционно детская позиция, потому что не хотим видеть их проблемы и начинаем капризничать, что нам что-то закрывают, вместо того чтобы рационально разобраться. Наше правительство зачем едет на границу и делает там перформанс? Непонятно зачем. Подыграли чисто РФ.

"Экономика работает в долгосрочной перспективе"

— В этой ситуации мы катастрофически проигрываем информационную войну. Дальше ситуация может ухудшаться: мы можем падать в глазах других стран, что Украина не совсем адекватно себя ведет, потому что вместо того, чтобы урегулировать вопрос, начинает истерить. С другой стороны, мы не в том состоянии чтобы истерить. Поэтому, мне кажется, нам нужно принять сначала решение, что мы должны делать, рационализировать этот процесс и пробовать решать, идти на компромисс. Экономика — это вещь, которая работает в долгосрочной перспективе, а не сразу.

Напомним, мы ранее писали, кто будет компенсировать ущерб от рассыпанного украинского зерна.

Также мы писали, почему украинское зерно могут продать для производства биогаза.