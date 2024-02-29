Дії поляків на кордоні, це провокація Росії — інтерв'ю з економістом

Розсипане українське зерно. Фото: farmer.pl

Польські фермери продовжують протести на польсько-українському кордоні. Внаслідок дій польських аграріїв на залізничних коліях було розсипали близько 180 тонн українського зерна. Натомість польський уряд назвав такі вчинки неприйнятними та пообіцяв покарати винних.

Про те, як вплине ситуація із зерном на економічний стан Львівщини та України, до чого призведе відмова від польських товарів та що сьогодні в плані економіки Україна втрачає найбільше — читайте в інтерв'ю Новини.LIVE з доктором економічних наук Віктором Борщевським.

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— Як вплине ситуація із зерном на економічний стан України

— Безпосередньо вона не дуже вплине, якщо ми кажемо про ситуацію з тим, що вивозиться зерно, бо там його не так багато вивозиться. І навіть якщо ми кажемо про блокування, то воно не є таке небезпечне. Але може вплинути загалом на стосунки Польщі та України. Ставлення ЄС до України, в довгостроковій перспективі, це значно небезпечніше, а не моменти, які стосуються зерна.

"Блокада кордону — це найбільша проблема"

— Блокування кордону, а саме заїхати в Україну та виїхати, — це найбільша проблема, якщо ми беремо загально економічний контекст.

"Історія з фермерами "притягнута за вуха""

— Якщо брати про зерно і фермерів, то тут ситуація значною мірою притягнута за вуха з нашого боку, бо 40% експорту українського зерна роблять 10 основних агрохолдингів, якщо додати трейдерів, то на фермерів не припадає так багато. Другий момент, що через Польщу прямує 10% експорту нашого зерна, тобто 90% — іншими шляхами. То, на мою думку, це є така на рівному місці розкручена PR-компанія, на яку Україна повелась, і пішли вкиди з нашого боку, що, мовляв, заблокуймо польські товари. Зараз уже пішла масова провокація.

— Внутрішній страйк — відмова від польських товарів — як вплине на економіку?

— Глобально ніяк не вплине. Ну відмовляєтесь від товарів, не купуєте, але яка це частка людей? Я сумніваюсь, що їх так багато і це вплине на ринок. Якщо це 10% і переважно в західному регіоні, то це буде мізерний вплив на торгівлю. З погляду піар-кампанії РФ, яка може використати це, щоб похитнути стосунки між Україною та Польщею, я боюсь, що не тільки в Польщі почнуть висипати зерно.

"Це працює Росія"

— Маю сумніви, що це поляки роблять такі масові акції, як на німецько-польському кордоні чи десь в середині Польщі. Думаю, що це вже пішли працювати професіонали з російського боку. Це саме буде і тут. Вони зорієнтуються — і будемо мати якесь спалювання складів і вибухне конфлікт, який ми не маємо права допустити, бо в нас і так ситуація непроста. Зараз ми за локальними економічними процесами втрачаємо глобальну перспективу.

— Що найбільше втрачаємо в плані економіки?

— Найбільша проблема в самому блокуванні кордону, Адже не можуть рухатись люди, товари та також частково товари військового призначення. Є певний відсоток втрат щодо зерна, але кількісно це не є катастрофічно для України. Тут, звісно, нам простіше завантажити зерно в ешелони й пустити через Польщу, ніж шукати інші шляхи та домовленості. А поляки на це реагують, бо до них також є вимоги.

"Ми не хочемо бачити інших проблем"

— А в нас традиційно дитяча позиція, бо не хочемо бачити їхніх проблем і починаємо вередувати, що нам щось закривають, замість того, аби сісти і раціонально розібратись. Наш уряд чого їде на кордон і робить там перформанс? Не зрозуміло, для чого. Підіграли чисто РФ.

"Економіка працює в довгостроковій перспективі"

— У цій ситуації ми катастрофічно програємо інформаційну війну. Далі ситуація може погіршуватись: ми можемо падати в очах інших країн, що Україна не зовсім адекватно себе поводить, бо замість того, щоб врегульовувати питання, починає істерити. З іншого боку, ми не в тому стані, щоб істерити. Тому, як на мене, нам треба прийняти спочатку рішення, що ми маємо робити, раціоналізувати цей процес і пробувати вирішувати, йти на компроміс. Економіка — це така річ, яка працює в довгостроковій перспективі, а не одразу.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто буде компенсувати збитки від розсипаного українського зерна.

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