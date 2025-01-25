Прогноз погоды на 26 января 2025 года во Львове и Львовской области

Ветер будет сбивать с ног — прогноз погоды во Львове на завтра
Погоду во Львове и Львовской области в воскресенье, 26 января, будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами в Европе. Будет переменная облачность, а воздух прогреется до +12...+13 °С.
Об этом в субботу, 25 января, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Какая погода будет во Львове и Львовской области
В Львовской области ночью и утром будет слабый туман. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Южный ветер ночью будет дуть со скоростью 5–10 м/с, а днем — 9–14 м/с, однако его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.
Ночная температура во Львове будет 0...+2 °С, а за пределами города — -2...+3 °С. Днем в области столбики термометров поднимутся до +8...+13 °С, а во Львове — до +10...+12 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
На территории Львова и Львовской области в течение суток порывы южного ветра будут до 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).
Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украину придет потепление. Уже в воскресенье, 26 января, будет до +7...+12 °С.
Также мы сообщали, что в Киеве и на Киевщине 26 января будет почти весенняя погода. Столбики термометров поднимутся до +6...+9 °С.
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