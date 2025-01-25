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Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди у Львові на завтра

25 січня 2025 19:34
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 26 січня 2025 року у Львові та Львівській області
Люди йдуть вулицею під час сильного вітру. Фото ілюстративне: 5.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погоду у Львові та Львівській області в неділю, 26 січня, визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами в Європі. Буде мінлива хмарність, а повітря прогріється до +12...+13 °С.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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У Львівській області вночі та вранці буде слабкий туман. На окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця. Південний вітер уночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, а вдень 9–14 м/с, однак його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Нічна температура у Львові буде 0...+2 °С, а за межами міста — -2...+3 °С. Удень в області стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °С, а у Львові — до +10...+12 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

На території Львова та Львівської області впродовж доби пориви південного вітру будуть до 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, найближчими днями в Україну прийде потепління. Вже в неділю, 26 січня, буде до +7...+12 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві та на Київщині 26 січня буде майже весняна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +6...+9 °С.

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