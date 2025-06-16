Прогноз погоды во Львове на завтра 17 июня

Женщина в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 17 июня, ожидается с дождями. Людей предупреждают о грозах и порывистом ветре до 14 метров в секунду.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 17 июня

В течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь, а местами с грозой. Днем существенных осадков не будет.

Погода в Украине 17 июня. Фото: Meteopost

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду. Синоптики отмечают, что он будет порывистым.

Температура воздуха:

по области ночью +10...+15 °C, днем +19...+24 °C;

во Львове ночью +12...+14, днем +21...+23 °C.

Кроме того, возможно ухудшение видимости в дожди.

Напомним, в нескольких областях Украины завтра прогнозируют дожди и грозы. Синоптики отмечают, что будет переменная облачность.

А в Харькове 17 июня температура воздуха повысится до +27 °C. В то же время днем возможен кратковременный дождь.