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Головна Львів Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди у Львові на завтра

Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди у Львові на завтра

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Дата публікації: 16 червня 2025 20:04
Прогноз погоди у Львові на завтра 17 червня
Жінка у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода у Львові та області 17 червня

Погода у Львові та області завтра, 17 червня, очікується з дощами. Людей попереджають про грози та поривчастий вітер до 14 метрів на секунду.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 17 червня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ, а подекуди з грозою. Вдень істотних опадів не буде.

Прогноз погоди в Україні на 17 червня
Погода в Україні 17 червня. Фото: Meteopost

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. Синоптики зазначають, що він буде поривчастим.

Температура повітря:

  • по області вночі +10...+15 °C, вдень +19...+24 °C;
  • у Львові вночі +12...+14, вдень +21...+23 °C.

Крім того, можливе погіршення видимості в дощі.

Нагадаємо, у декількох областях України завтра прогнозують дощі та грози. Синоптики зазначають, що буде мінлива хмарність.

А у Харкові 17 червня температура повітря підвищиться до +27 °C. Водночас вдень можливий короткочасний дощ.

погода Львів Львівська область дощ прогноз погоди гроза
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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