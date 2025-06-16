Прогноз погоди у Львові на завтра 17 червня

Вітер збиватиме з ніг — прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 17 червня, очікується з дощами. Людей попереджають про грози та поривчастий вітер до 14 метрів на секунду.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 17 червня
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ, а подекуди з грозою. Вдень істотних опадів не буде.
Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 метрів на секунду. Синоптики зазначають, що він буде поривчастим.
Температура повітря:
- по області вночі +10...+15 °C, вдень +19...+24 °C;
- у Львові вночі +12...+14, вдень +21...+23 °C.
Крім того, можливе погіршення видимості в дощі.
Нагадаємо, у декількох областях України завтра прогнозують дощі та грози. Синоптики зазначають, що буде мінлива хмарність.
А у Харкові 17 червня температура повітря підвищиться до +27 °C. Водночас вдень можливий короткочасний дощ.
Читайте Новини.LIVE!