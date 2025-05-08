Вывозил уклонистов за границу — во Львове судили перевозчика

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

Во Львове мужчина переправлял уклонистов за границу. Следствие зафиксировало пять случаев переправы благодаря системе "Шлях".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как говорится в материалах суда, Назар К. с сентября 2022 года был зарегистрирован как ФЛП и имел лицензию на пассажирские перевозки за границу. С октября по декабрь того же года он смог переправить пятерых военнообязанных мужчин за границу. Он заносил их данные в систему "Шлях", они пересекали границу с Польшей на разных автомобилях и не возвращались.

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый в ходе судебного разбирательства дела, свою вину в совершении уголовных преступлений признал полностью и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. В содеянном искренне раскаялся и просил строго его не наказывать и не лишать свободы, указав, что полностью осознал противоправность своих действий", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Поэтому суд признал Назара К. виновным в переправке лиц через государственную границу.

Ему назначили пять лет лишения свободы, одна освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Напомним, на Волыни судили мотоциклиста, который ночью убегал от полиции. Мужчина объяснил свой поступок страхом перед работниками ТЦК и СП, которых могли вызвать на место правоохранители.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина после получения повестки не пришел в ТЦК и СП. Его оштрафовали.