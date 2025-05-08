Вивозив ухилянтів за кордон — у Львові судили перевізника

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Львові чоловік переправляв ухилянтів за кордон. Слідство зафіксувало пʼять випадків переправи завдяки системі "Шлях".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як йдеться у матеріалах суду, Назар К. з вересня 2022 року був зареєстрований як ФОП і мав ліцензію на пасажирські перевезення за кордон. З жовтня по грудень того ж року він зміг переправити пʼятьох військовозобовʼязаних чоловіків за кордон. Він заносив їхні дані в систему "Шлях", вони перетинали кордон з Польщею на різних автомобілях та не поверталися.

"Допитаний у судовому засіданні обвинувачений у ході судового розгляду справи, свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень визнав повністю та підтвердив обставини, які викладені в обвинувальному акті. У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати та не позбавляти волі, вказавши, що повністю усвідомив протиправність своїх дій", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Відтак суд визнав Назара К. винним у переправлянні осіб через державний кордон.

Йому призначили пʼять років позбавлення волі, одна звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Нагадаємо, на Волині судили мотоцикліста, який уночі тікав від поліції. Чоловік пояснив свій вчинок страхом перед працівниками ТЦК та СП, яких могли викликати на місце правоохоронці.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його оштрафували.