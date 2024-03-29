Вез технику Apple на миллион гривен — на Львовской таможне остановили водителя-нарушителя

Техника Apple, которую вез водитель через границу. Фото: facebook/LVcustomsUA

Львовские таможенники остановили водителя, чей автомобиль был "набит" техникой Apple на миллион гривен. По этому факту составлен админпротокол, а товары изъяты.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской таможни в пятницу, 29 марта.

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Что известно о ситуации

Таможенники рассказали, что 28 марта на пункте пропуска "Шегини-Медика" остановили автомобиль Audi Q7, которым управлял 32-летний житель города Мостиска Львовской области. Водитель возвращался из частной поездки в Польшу и для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "зеленый коридор".

Автомобиль, который остановили таможенники. Фото: facebook/LVcustomsUA

"Он засвидетельствовал, что не перемещает товаров, обязательных для декларирования и налогообложения. Однако при осмотре транспортного средства работники таможни обнаружили в автомобиле 57 пар наушников Air Pods Max", — говорится в сообщении.

Наушники, которые вез водитель. Фото: facebook/LVcustomsUA

Наушники, которые вез водитель. Фото: facebook/LVcustomsUA

По этому факту таможенники составили административный протокол за недекларирование перемещаемых товаров через таможенную границу гражданами. Товар временно изъяли, его ориентировочная стоимость в один миллион гривен.

Скриншот сообщения Львовской таможни

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила преступную группировку, которая занималась незаконным ввозом в Украину веществ, используемых для производства наркотиков. Эта группа действовала по выгодной схеме, используя в качестве прикрытия обычный стиральный порошок.

А в Одессе местный житель купил оптом сигареты без акциза и планировал их продавать. Во время обысков у одессита изъяли товар на 6 миллионов гривен.