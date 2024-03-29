Віз техніку Apple на мільйон гривень — на Львівській митниці зупинили водія-порушника

Техніка Apple, яку віз водій через кордон. Фото: facebook/LVcustomsUA

Львівські митники зупинили водія, чиє авто було "набите" технікою Apple на мільйон гривень. За цим фактом складено адмінпротокол, а товари вилучили.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці у п'ятницю, 29 березня.

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Що відомо про ситуацію

Митники розповіли, що 28 березня, на пункті пропуску "Шегині-Медика" зупинили автомобіль Audi Q7, яким керував 32-річний житель міста Мостиська Львівської області. Водій повертався з приватної поїздки до Польщі і для проходження митного контролю обрав смугу "зелений коридор".

Авто, яке зупинили митники. Фото: facebook/LVcustomsUA

"Він засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування. Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили в авто 57 пар навушників Air Pods Max", — йдеться у повідомленні.

Навушники, які віз водій. Фото: facebook/LVcustomsUA

Навушники, які віз водій. Фото: facebook/LVcustomsUA

За цим фактом митники склали адміністративний протокол за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами. Товар тимчасово вилучили, його орієнтовна вартість один мільйон гривень.

Скриншот допису Львівської митниці

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке займалося незаконним ввезенням в Україну речовин, що використовуються для виробництва наркотиків. Ця група діяла за вигідною схемою, використовуючи як прикриття звичайний пральний порошок.

А в Одесі місцевий житель придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.