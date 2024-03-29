Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Віз техніку Apple на мільйон гривень — на Львівській митниці зупинили водія-порушника arrow

Віз техніку Apple на мільйон гривень — на Львівській митниці зупинили водія-порушника

29 березня 2024 10:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Віз техніку Apple на мільйон гривень — на Львівській митниці зупинили водія-порушника
Техніка Apple, яку віз водій через кордон. Фото: facebook/LVcustomsUA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Львівські митники зупинили водія, чиє авто було "набите" технікою Apple на мільйон гривень. За цим фактом складено адмінпротокол, а товари вилучили.

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці у п'ятницю, 29 березня. 

Читайте також:

Що відомо про ситуацію

Митники розповіли, що 28 березня, на пункті пропуску "Шегині-Медика" зупинили автомобіль Audi Q7, яким керував 32-річний житель міста Мостиська Львівської області. Водій повертався з приватної поїздки до Польщі і для проходження митного контролю обрав смугу "зелений коридор". 

null
Авто, яке зупинили митники. Фото: facebook/LVcustomsUA

"Він засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування. Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили в авто 57 пар навушників Air Pods Max", — йдеться у повідомленні. 

null
Навушники, які віз водій. Фото: facebook/LVcustomsUA
null
Навушники, які віз водій. Фото: facebook/LVcustomsUA

За цим фактом митники склали адміністративний протокол за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами. Товар тимчасово вилучили, його орієнтовна вартість один мільйон гривень. 

null
Скриншот допису Львівської митниці

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила злочинне угруповання, яке займалося незаконним ввезенням в Україну речовин, що використовуються для виробництва наркотиків. Ця група діяла за вигідною схемою, використовуючи як прикриття звичайний пральний порошок.

А в Одесі місцевий житель придбав оптом цигарки без акцизу та планував їх продавати. Під час обшуків у одесита вилучили товару на 6 мільйонів гривень.

кордон
Львів
Apple
митниця
навушники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ