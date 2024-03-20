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Украли 44 млн грн на реконструкции военного городка — на Львовщине обнаружили преступную схему

20 марта 2024 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украли 44 млн грн на реконструкции военного городка — на Львовщине обнаружили преступную схему
Правоохранители разоблачили преступников. Фото: npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львовской области двое мужчин разработали схему, с помощью которой разворовали 44 миллиона гривен. Деньги должны были идти на реконструкцию построек одного из военных городков области. Их вместе с сообщниками задержали правоохранители в среду, 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Дело по хищению средств на реконструкции военного городка

По данным следствия, два львовянина разработали схему по похищению бюджетных денег, которые должны были идти на реконструкцию зданий военного городка. Для большего успеха к делу привлекли знакомых должностных лиц военного учебного заведения и коммерческую структуру, с которой был заключен договор подряда для проведения работ на объектах.

Правоохранители разоблачили преступников
Правоохранители разоблачили преступников. Фото: npu.gov.ua

"Для завладения средствами в официальные документы вносились ложные сведения об объемах и стоимости выполненных строительных работ. С целью вывода средств в "тень" и предоставления легальности финансовым операциям, подрядчик перечислял субподрядным организациям средства за работы, которые они фактически не выполняли", — отметили правоохранители.

Таким образом, злоумышленники украли 44 млн грн. Им сообщено о подозрении.

Правоохранители разоблачили преступников
Правоохранители разоблачили преступников. Фото: npu.gov.ua

"Среди подозреваемых — два организатора, должностные лица одного из военных учебных заведений и подрядной организации. Решается вопрос об избрании мер", — добавили в Нацполиции.

Напомним, что правоохранители в среду, 20 марта, задержали депутата Тернопольского облсовета, который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Чиновник обвиняется в требовании взятки от военнослужащего ВСУ.

Также мы писали, что НАБУ выдвинуло обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям, связанным с закупкой кабельной продукции для Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

закон
коррупция
полиция
деньги
Львовская область
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