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Вкрали 44 млн грн на реконструкції військового містечка — на Львівщині викрили злочинну схему

20 березня 2024 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вкрали 44 млн грн на реконструкції військового містечка — на Львівщині викрили злочинну схему
Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Львівській області двоє чоловіків розробили схему, за допомогою якої розікрали 44 мільйони гривень. Гроші мали йти на реконструкцію будівель одного з військових містечок області. Їх разом зі спільниками затримали правоохоронці в середу, 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України

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За даними слідства, два львів'яни розробили схему з викрадення бюджетних грошей, які мали йти на реконструкцію будівель військового містечка. Для більшого успіху до справи залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційну структуру, з якою уклали договір підряду для проведення робіт на об'єктах.

Правоохоронці викрили злочинців
Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua

"Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", — зазначили правоохоронці.

Таким чином зловмисники вкрали 44 млн грн. Їм повідомлено про підозру.

Правоохоронці викрили злочинців
Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua

"Серед підозрюваних — два організатори, посадові особи одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", — додали в Нацполіції.

Нагадаємо, що правоохоронці в середу, 20 березня, затримали депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Чиновника звинувачують у вимаганні хабаря від військовослужбовця ЗСУ.

Також ми писали, що НАБУ висунуло звинувачення семи особам у причетності до фінансових махінацій, пов’язаних із закупівлею кабельної продукції для Укрзалізниці. Сума збитків склала 117 мільйонів гривень.

закон
корупція
поліція
гроші
Львівська область
пограбування
злочин
реконструкція

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