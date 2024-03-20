Вкрали 44 млн грн на реконструкції військового містечка — на Львівщині викрили злочинну схему

Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua

У Львівській області двоє чоловіків розробили схему, за допомогою якої розікрали 44 мільйони гривень. Гроші мали йти на реконструкцію будівель одного з військових містечок області. Їх разом зі спільниками затримали правоохоронці в середу, 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

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За даними слідства, два львів'яни розробили схему з викрадення бюджетних грошей, які мали йти на реконструкцію будівель військового містечка. Для більшого успіху до справи залучили знайомих посадових осіб військового навчального закладу та комерційну структуру, з якою уклали договір підряду для проведення робіт на об'єктах.

Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua

"Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", — зазначили правоохоронці.

Таким чином зловмисники вкрали 44 млн грн. Їм повідомлено про підозру.

Правоохоронці викрили злочинців. Фото: npu.gov.ua

"Серед підозрюваних — два організатори, посадові особи одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", — додали в Нацполіції.

Нагадаємо, що правоохоронці в середу, 20 березня, затримали депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Чиновника звинувачують у вимаганні хабаря від військовослужбовця ЗСУ.

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