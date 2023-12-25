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Владелец пятизвездочного отеля во Львове попал под санкции СНБО — о ком идет речь

25 декабря 2023 00:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Владелец пятизвездочной гостиницы во Львове попал под санкции СНБО - Вячеслав Юткин - Банк Отель во Львове - подробности
Вячеслав Юткин. Фото: RIA Львов
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Владелец пятизвездочного отеля "Банк Отель" во Львове попал под санкции СНБО. Речь идет о Вячеславе Юткине. Применительно к нему применят полное прекращение торговых операций.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Банк Отель". Фото: booking.com

Какие санкции применят в отношении Юткина

К Юткину, среди прочего, применят:

  • полное прекращение торговых операций,
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины,
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств,
  • запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества,
  • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Сам бизнесмен пока не комментировал ситуацию.

Что известно о Юткине

Юткин — киевский предприниматель. Он окончил институт им. Ю. Андропова КГБ СССР. В 1979-1991 гг. работал в советской разведке, а затем в Службе безопасности Украины на должности заместителя руководителя информационно-аналитического центра.

С 1995 года долгое время работал в банковской сфере.

Теперь он является основателем 22 компаний, две из которых зарегистрированы во Львове.

Что известно о "Банк Отель"

Это конгресс арт-отель, который имеет 101 номер, из них: один "президентский люкс", один "люкс-премьер", шесть "полулюксов", 57 номеров "супериор", 35 номеров "стандарт" и один номер для маломобильных групп населения Стоимость номеров составляет от 5,2 тыс. грн. до 45 тыс. грн. за ночь.

Известно, что затраты на приобретение здания, реконструкцию и запуск проекта составили 20 млн долларов.

Кто еще попал в санкционный список

Ограничения касаются 42 человек и 119 компаний.

В частности, под санкции оказались украинский миллионер, гражданин Кипра Вадим Ермолаев и британский и американский медиамагнат украинского происхождения, владелец Warner Music Group Леонард Блаватник.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наложил санкции на 140 компаний. Другим указом глава государства ввел санкции против 50 человек.

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