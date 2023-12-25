Власник п'ятизіркового готелю у Львові потрапив під санкції РНБО — В'ячеслав Юткін - Банк Готель у Львові - подробиці

В’ячеслав Юткін. Фото: RIA Львів

Власник пʼятизіркового готелю "Банк Готелю" у Львові потрапив під санкції РНБО. Йдеться про В’ячеслава Юткіна. Стосовно нього застосують повне припинення торговельних операцій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Які санкції застосують стосовно Юткіна

До Юткіна, серед іншого, застосують:

повне припинення торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань,

заборону участі у приватизації і оренді державного майна,

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Сам бізнесмен наразі не коментував ситуації.

Що відомо про Юткіна

Юткін — київський підприємець. Він закінчив інститут ім. Ю. Андропова КДБ СРСР. У 1979-1991 рр. працював у радянській розвідці, а потім — у Службі безпеки України на посаді заступника керівника інформаційно-аналітичного центру.

З 1995 року тривалий час працював у банківській сфері.

Тепер він є засновником 22 компаній, дві з яких зареєстровані у Львові.

Що відомо про "Банк Готель"

Це — конгрес арт-готель, який має 101 номер, з них: один "президентський люкс", один "люкс-прем'єр", шесть "півлюксів", 57 номерів "суперіор", 35 номерів "стандарт" та один номер для маломобільних груп населення. Вартість номерів складає від 5,2 тис. грн до 45 тис. грн за ніч.

Відомо, що витрати на придбання будівлі, реконструцію і запуск проекту сягнули 20 млн доларів.

Хто ще потрапив до санкційного списку

Обмеження стосуються 42 людей і 119 компаній.

Зокрема, під санкції потрапили український мільйонер, громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв і британський та американський медіамагнат українського походження, власник Warner Music Group Леонард Блаватнік.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким наклав санкції на 140 компаній. Іншим указом глава держави запровадив санкції проти 50 осіб.