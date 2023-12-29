В результате удара РФ по Львову есть погибший и раненые, — ОВА
Во Львове жилищный квартал пострадал в результате взрывной волны. Есть разрушения и пострадавшие, тоже один человек погиб.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Во Львове пострадал жилой комплекс
"Львов. Нахожусь в жилом квартале, который пострадал от взрывной волны. Есть разрушения. Есть пострадавшие. Жертв по состоянию на этот час нет", — сообщил Козицкий.
Козицкий также сообщил, что пострадал жилой дом по улице Хоткевича.
"Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", — добавил глава ОВА.
Число пострадавших возросло
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского осмотра Львова возросло до восьми.
Ранее мы сообщали, что по предварительной информации Львовскую область атаковали более десяти шахедов. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БпЛА.
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